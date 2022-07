Museu Etnográfico da Madeira com duas novas exposições

Abriram hoje ao público duas novas exposições, no Museu Etnográfico da Madeira. 'No Feminino' e 'Comércio e Indústrias Tradicionais – O legado comercial de Francisco António dos Reis' oferecem aos visitantes daquele museu, localizado na Ribeira Brava, novas perspectivas sobre os costumes e tradições da Região.

No primeiro caso, 'No Feminino' revela a antiga tradição dos enxovais das noivas, uma prática comum no passado, mas que hoje caiu em desuso.

Noutros tempos, a prática do enxoval era essencial para a realização do casamento e constituía um dos principais 'objectivos de vida' de muitas raparigas, que começavam os seus preparativos com muita antecedência, na adolescência, ou após a entrada na fase do noivado.

Em tempos recuados, as peças que faziam parte do enxoval da noiva eram especiais. Decoradas com bordado Madeira e rendas, como as que integram nesta exposição, e constituíam um bem inestimável que actualmente enriquecem o património cultural da Região.

Já a exposição temporária 'Comércio e Indústrias Tradicionais – O legado comercial de Francisco António dos Reis', patente, a partir desta quarta-feira, no átrio do Museu Etnográfico da Madeira, surge no âmbito do projecto 'Acesso às Colecções em Reserva'. Nos próximos seis meses, os visitantes poderá ficar a conhecer melhor o legado comercial e industrial de Francisco António dos Reis, um 'filho' da Ribeira Brava que, ao longo do século passado, sobretudo nos anos 30, se destacou em várias áreas de negócio, ganhando notoriedade no concelho.

Com os seus investimentos e, consequentemente, com a criação de postos de trabalho, contribuiu grandemente para o desenvolvimento económico e social do concelho, criando condições para que muitas famílias ali se fixassem.

Na abertura desta mostra, Eduardo Jesus fez questão de agradecer à família o legado que agora é partilhado com o público, ao mesmo tempo que destacou o perfil empreendedor de Francisco António dos Reis, enaltecendo "o exemplo que constituiu" e "a referência que é".

Sobre este homem "irreverente nos negócios", o secretário regional de Turismo e Cultura referiu que se "valoriza muito as pessoas que são empreendedoras e que não param quietas nas ideias e na concretização de negócios, imagine-se o que é nos anos 30 do século passado a dificuldade que seria colocar em prática toda esta dinâmica que lhe fervia na cabeça para concretizar negócios".