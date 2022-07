PSD-Madeira forçado a criar nova página no Facebook depois de ciberataque

A página de Facebook do PSD-Madeira continua sem estar sob o controlo dos social-democratas, na sequência do ciberataque de segunda-feira.

Página do PSD Madeira também foi 'hackeada' Tal como a página do Governo Regional, também a página de Facebook do PSD-Madeira transmite o mesmo jogo e, por sinal, o mesmo hacker tomou essa conta para si.

Por isso, o PSD-Madeira vê-se forçado a criar uma nova página naquela rede social.

“Quando estamos em plena campanha de promoção da Festa do Chão da Lagoa e quando temos, paralelamente às nossas rotinas de informação habituais, importantes eventos para divulgar – como é o caso do próximo Conselho Regional, a 9 de Julho, precisamente o último a ter lugar antes da Festa, no Funchal – não podemos ficar parados ou deixar de esgotar todas as alternativas para assegurar a dinâmica que o partido tem vindo a assumir nesta área” José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira

José Prada anuncia, desta forma, o lançamento de uma nova página oficial do Partido no Facebook - https://www.facebook.com/PartidoSocialDemocrataMadeira - "depois da anterior ter sido alvo de um ataque cibernético neste fim-de-semana, tal como sucedeu com a página oficial do Governo Regional da Madeira".

Um ataque informático que, diz em comunicado, “é de lamentar, tanto mais atendendo ao histórico destas páginas e ao grau de fidelização que as mesmas tinham alcançado, algo que levará, naturalmente, o seu tempo a recuperar e que nos obriga, pelo menos nesta fase inicial, a esforços redobrados na sua divulgação”.

Ainda assim, sublinha:

“E embora tratando-se de uma intervenção que tem origem na Indonésia e na Tailândia, logo muito difícil de identificar, aquilo que se espera é que, em estreita colaboração com as autoridades envolvidas no processo, haja, na maior brevidade possível, alguma conclusão sobre o sucedido”. José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira

“O mais importante, neste momento, é que os nossos militantes e simpatizantes possam novamente juntar-se a nós, bem como toda a população em geral, de modo a que, juntos, possamos restabelecer a dinâmica que os novos tempos exigem no que à comunicação digital do nosso partido respeita” apela Prada, salientando que, mais uma vez, “depende de todos minimizar os impactos desta infeliz ocorrência”.