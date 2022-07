Buscas relacionados com Douro Azul decorrem na NEWCO no Funchal

As buscas que decorrem no Funchal, relacionadas com a operação visando a empresa Douro Azul, do empresário Mário Ferreira, têm como foco a empresa NEWCO, que é uma das grandes empresas de serviços internacionais registada no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

De acordo com informação inicial, o Ministério Público e a Autoridade Tributária realizam buscas no Porto, Funchal e ainda em Malta numa investigação sobre a venda de um ferry (navio 'Atlântida') a uma sociedade com sede em Malta.

Ora, esta empresa com sede no CINM presta serviços profissionais e é "especializada na operacionalização de investimento estrangeiro em Portugal e em Malta", anuncia na sua página. "Com três décadas de experiência, somos o seu balcão único para investimentos ou mudança de residência para Portugal ou Malta", acrescenta.

"Segundo adianta uma nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram efetuadas oito buscas a sociedades, incluindo a sociedades de advogados, e os factos em investigação são suscetíveis de constituir a prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais", pode-se ler na noticia. "Nas buscas, que decorrem em Portugal - Funchal e no Porto - e ainda em Malta, participam dois juízes, cinco magistrados do Ministério Público, 19 inspetores e peritos forenses da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) da Autoridade Tributária e Aduaneira (DSIFAE) e 12 elementos da Unidade de Ação Fiscal da GNR", alguns dos quais foram vistos a entrar na n.º 20 da Rua Dr. Brito Câmara.