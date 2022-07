"Não sou arguido em nenhum processo", sublinha Mário Ferreira, proprietário da Douro Azul

Na sequência das buscas por parte da Autoridade Tributária e pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal na sede da empresa Douro Azul, detida por Mário Ferreira, e também na empresa NEWCO, no Funchal e ainda em instalações em Malta, por suspeitas de fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida, o empresário português respondeu às acusações, através de uma publicação no Facebook.

O também maior acionista da Media Capital, que detém a TVI, afirma que trata-se de um “ataque feroz” do Correio da Manhã, e relembra que o seu amigo Paulo Fernandes, dono do Grupo Cofina, onde se engloba a CMTV, prometeu em Maio de 2020 que lhe "destruía a vida" caso avançasse com a compra da Media Capital.

Eles sabem que não estou acusado de nada, não sou arguido em nenhum processo. A união de Ana Gomes a enviar cartas com falsas acusações e o CM em parceria a aproveitar para fazer notícias, parece para eles um modelo virtuoso para vender jornais Mário Ferreira