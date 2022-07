Museu Etnográfico da Madeira inaugura 'No Feminino. Navetas, agulhas e afins'

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), na Ribeira Brava, abre amanhã, 6 de Julho, ao público, pelas 16h30, a mostra 'No Feminino. Navetas, agulhas e afins'.

A mostra pretende revelar a tradição dos enxovais das noivas onde, no passado, a prática do enxoval era essencial para a realização do casamento e constituía um dos principais "objectivos de vida" de muitas mulheres.

Os preparativos começavam, com antecedência, já na adolescência ou após a entrada na fase do noivado.

Nesta exposição vão estar presentes as peças que faziam parte do enxoval da noiva e que "eram especiais", explica um comunicado enviado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

No átrio do MEM, também amanhã, vai ser inaugurada, ao público, a exposição temporária 'Comércio e Indústrias Tradicionais – O legado comercial de Francisco António dos Reis', no âmbito do projecto 'Acesso às Colecções em Reserva'.

Assim, neste semestre, o MEM, dá a conhecer o legado comercial e industrial de Francisco António dos Reis, natural da Ribeira Brava o qual, durante o século XX, destacou-se em várias áreas de negócio, tornando-se uma figura ilustre deste concelho.

Os seus investimentos e, consequentemente, a criação de postos de trabalho, contribuíram para o desenvolvimento económico e social do concelho, criando condições para que muitas famílias ali se fixassem.

O (MEM) é tutelada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.