João Manuel Pinto é o novo treinador da AD Machico

A AD Machico está de regresso aos campeonatos nacionais e já tem timoneiro para a próxima temporada. Trata-se do técnico João Manuel Pinto, antigo jogador de Benfica, Porto e Belenenses.

Enquanto treinador, o técnico de 49 anos passou por clubes como o Cinfães, o Moncarapachense, Lusitano, Sertanense, Vila Real, Quarteirense e Moura.

O início do Campeonato de Portugal está marcado para o próximo dia 18 de setembro, sendo que a época tricolor inicia-se uma semana antes, no dia 11 de setembro com a 1ª eliminatória da Taça de Portugal.