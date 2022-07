Ligações entre a Madeira e Lisboa novamente afectadas este sábado

As ligações aéreas entre o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo e o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, voltam a ser afectadas este sábado, 2 de Julho, após o cancelamento de diversos voos com destino e origem na capital portuguesa.

A ANA - Aeroportos de Portugal prevê o cancelamento de pelo menos 32 voos com destino e origem no aeroporto de Lisboa, ao longo do dia de hoje, na sequência de constrangimentos em vários aeroportos europeus.

Entre as ligações canceladas até ao momento está um voo com destino ao arquipélago madeirense, operado pela AZORES AIRLINES, previsto para as 15h15, rumo ao Porto Santo.

"Devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus, estão previstos, para o dia de hoje, 32 voos cancelados - 18 chegadas e 14 partidas", refere a autoridade dos aeroportos de Portugal.

A empresa concessionária dos aeroportos adianta que "o Aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares para reagendamento de voos", mas aconselha os passageiros com voo marcado para hoje a contactarem as companhias aéreas.

Voos cancelados ontem

Na sexta-feira seis voos de e para Lisboa foram cancelados no Aeroporto da Madeira. As ligações da Região Autónoma da Madeira com o território continental foram directamente afectadas pelo encerramento da operação no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, motivado pela avaria de um avião particular.