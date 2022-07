Quarteto madeirense no europeu de vela

O mar de Vilamoura recebe na próxima semana o Campeonato da Europa de Vela, das classes 420 e 470, evento que contará com a presença de quatro velejadores madeirenses, em representação da Associação Náutica da Madeira.

O quarteto madeirense irá competir na classe 420, com os irmãos Mário e Vasco Soares, na embarcação POR56835, e ainda Afonso e Salvador Tavares da Silva (POR56551).

Antes do arranque do europeu, agendado entre 19 e 26 de Julho, cerca de 40 equipas estão a competir desde ontem, no denominado ‘Warm up’ do campeonato, evento que serve de teste e que termina no dia de amanhã.

Entre sexta-feira e hoje, os velejadores tiveram pela frente um total de seis regatas, com a equipa de Mário e Vasco Soares a estar num positivo 15.º lugar à geral, sendo a segundo melhor equipa lusa na competição. Os irmãos gêmeos não conseguiram pontuar na primeira regata, tendo averbado o 38.º lugar, para depois arrecadarem um 16.º, 12.º, 11.º, 13.º e 21.º lugares nas restantes regatas, somando neste momento 73 pontos. Quanto a Afonso e Salvador Tavares da Silva, estão no 34.º posto, tendo alcançado as seguintes posições ao longo das seis regatas: 38.º, 33.º, 30.º, 38.º 27.º e 31.º lugares.

Neste ‘warm up’ do europeu, que termina hoje, estão representadas seis nacionalidades distintas.