“Aqui todos conhecem a Madeira por causa do Cristiano Ronaldo”

O DIÁRIO está em Marraquexe para dar a conhecer a nova rota lançada pela Binter, a partir do Funchal, mas desengane-se quem pensa que por cá a Madeira é terra estranha.

“Aqui, hoje, desde os grandes aos mais pequenos todos conhecem a Madeira por causa do Cristiano Ronaldo”, afirma Yassir Zighem, o guia turístico que acompanha os jornalistas portugueses na ‘cidade vermelha’.

Yassir é um dos poucos na sua profissão que fala a língua de Camões, mas o cenário tem vindo a alterar-se, até porque, conforme sublinha, “hoje vemos cada vez mais portugueses em Marraquexe e em Marrocos, no geral”.

Por outro lado, nota que “também começa a haver algum turismo de Marrocos para Portugal”, em detrimento da opção por outros destinos mais ‘tradicionais’ para os marroquinos, como é o caso Espanha.

Sobre a ligação com o Funchal, em particular, o guia freelancer acredita que a rota tem tudo para continuar. “Com certeza, por muitos motivos. Em primeiro lugar, a distância e também pelo valor dos voos entre Portugal e Marrocos. Ao longo do ano há promoções maravilhosas e, às vezes, até é mais barato do que viajar que dentro do próprio país”, sustenta.

Marrocos recebe, em média, de 14 milhões de turistas por ano.