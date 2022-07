Miguel Albuquerque ‘inaugura’ rota Funchal-Marraquexe

“Rotas directas são sempre boas, agora é preciso torná-las conhecidas”, afirmou Miguel Albuquerque à chegada do Aeroporto Marraquexe.

O presidente do Governo Regional da Madeira encontra-se na capital marroquina para umas férias de quatro dias, naquela que espera que seja uma rota procurada pelos madeirenses.

Embora não haja registo de uma comunidade portuguesa em Marrocos, existem alguns empresários. É o caso do grupo Pestana, quem conta com o Pestana CR7 Marraquexe, onde Miguel Albuquerque ficará hospedado.

O Diário está também em Marraquexe, numa press-trip de quatro dias, a convite da Binter e do Turismo de Marrocos, que os nossos leitores poderão acompanhar durante os próximos dias.

A Binter lançou este Verão uma nova ligação aérea entre o Funchal e Marrocos, mais precisamente a cidade de Marraquexe, que teve início a 3 de Julho e termina a 25 de Setembro.

Os voos acontecem todas as quintas-feiras e domingos com partida do Funchal às 09h20, aterrando pelas 11h15 no aeroporto de Marraqueche-Menara. Os voos de regresso partem às 17h35, chegando ao Funchal às 20h00.