Acordo para partilha de serviços deixa transportes em polvorosa é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Representantes da plataforma TVDE classificam de “golpe” o protocolo de permuta celebrado entre a Bolt e a Taxisram e AITRAM acusa parceiros de estarem a “deixar o inimigo entrar em casa”. Governo Regional já solicitou um parecer jurídico. Para ler na página 3.

Governo lança resolução para suspender providência cautelar é outro dos assuntos em destaque na edição impressa deste sábado. Executivo considera “gravemente prejudicial” o impedimento em concluir a expropriação da última parcela na área das obras do futuro hospital, pela qual pagou 1,4 milhões de euros, acima do valor pedido. Para consultar na página 32.

Igualmente em destaque está o festival Summer Opening, que abriu com enchente e emoção no parque de Santa Catarina, após um interregno de dois anos devido à pandemia. Duas gerações de fãs uniram-se em torno do melhor rap nacional. Para folhear nas páginas 24 e 25.

Quanto à gastronomia, saiba que diminuir os menus e aproveitar ao máximo os nossos produtos é a sugestão deixada hoje pelo Chef Júlio Pereira, no ‘Madeira Saborea’. Para descobrir na página 23.

Ainda no que toca a este tema, conheça os aromas e sabores de Marraquexe na página 8.

Na justiça, fique a saber, na página 10, que um homem foi condenado a 8 anos de prisão por sequestrar a mulher.

