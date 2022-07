Alemanha bate Espanha e junta-se à Inglaterra nos 'quartos' do Europeu

A Alemanha juntou-se hoje à Inglaterra nos quartos de final do Euro2022 de futebol feminino, após vencer por 2-0 a Espanha, que sábado discutirá com a Dinamarca um lugar na fase seguinte.

Na segunda jornada do grupo B, as germânicas, quarta seleção do ranking europeu, impuseram-se à quinta seleção da mesma hierarquia, com a qual nunca perdeu nos sete desafios do seu historial conjunto, enquanto a Dinamarca, nona, bateu a Finlândia, 18.ª, por 1-0, mandando a adversária para 'casa'.

A Alemanha comanda a 'poule' com o pleno de seis pontos, seguida da Espanha e Dinamarca, ambas com três, enquanto a Finlândia continua sem pontuar e já não tem qualquer hipótese de seguir para a próxima fase.

Depois da Inglaterra avançar para os 'quartos', agora foi a vez da Alemanha, que irá defrontar a segunda classificada do grupo A, Noruega ou Áustria.

No Brentford Community Stadium, as ibéricas dominaram em quase todos os índices da partida, destacando-se com 66% de posse de bola e 13-6 em remates, porém as alemãs foram muito competentes a defender e letais no ataque, numa exibição em que otimizaram as suas virtudes.

Logo aos quatro minutos, Klara Buhl aproveitou uma saída em falso da guarda-redes Sandra Panos para inaugurar o marcador, que voltou a funcionar aos 37, na sequência de um canto, em que Alexandra Pop ganhou de cabeça às centrais contrárias.

No outro jogo, a guarda-redes Korpela foi aguentando o 'nulo' para a Finlândia, contudo nada conseguiu fazer aos 72 minutos, quando a bola bateu na trave e ressaltou para Pernille Harder, que sentenciou a partida.

Portugal, que se estreou com empate 2-2 ante a Suíça, no grupo C, defronta na quarta-feira os Países Baixos, que defendem o título europeu.