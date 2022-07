A Ribeira Brava assinalou ontem o encerramento de mais um ano letivo da Universidade Sénior. O momento juntou os alunos nos jardins da Câmara Municipal para a entrega de diplomas. Na ocasião, o presidente Ricardo Nascimento destacou as mais-valias do projeto que foi pensado para integrar a população menos jovem do concelho e proporcionar uma vida e um envelhecimento mais ativo.

O projeto é visto também como uma forma de “retribuir à população sénior o muito que fizeram pela nossa Ribeira Brava”, sendo “um dever que se impõe a quem muito deu através de uma vida de trabalho”.

Segundo o autarca, a Universidade Sénior facilita o processo de envelhecimento, proporciona momentos de convívio e permite novas aprendizagens.

“Nunca é tarde para viver e nunca é tarde para aprender”, defendeu, dando os parabéns a cada aluno “pela força de vontade e pela forma como abraçam este projeto”.

Aproveitando a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Nascimento agradeceu a Jorge Carvalho as parcerias que têm sido feitas com o município da Ribeira Brava, em especial, o destacamento de alguns professores para que possam participar na formação destas pessoas.

Deixou ainda uma palavra de agradecimento aos professores, às Casas do Povo e a todas as instituições que colaboram com a Universidade Sénior.

À coordenadora Zélia Encarnação, que cessou funções, agradeceu a forma como abraçou, durante estes quatro anos, o desafio ou a missão de levar este projeto para a frente.

No próximo ano letivo, a USRB inicia um novo ciclo com uma nova coordenação e um novo espaço, contando, como habitualmente, com o apoio da Autarquia da Ribeira Brava.