PJ desmantela grupo suspeito por crime de tráfico de estupefacientes na Madeira

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, em articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Braga, no âmbito de uma investigação em curso, desencadeou uma operação, designada por 'Hot Sound', visando a realização de 13 buscas e 5 detenções, na Madeira e na Área Metropolitana de Lisboa", a que acrescem outros quatro indivíduos nas rusgas.

Confirma a PJ: "Foram detidos, em cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público – DIAP do Funchal, 4 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 34 e os 43 anos. Nesta mesma operação, foram ainda detidos, aquando da realização das buscas, mais 4 homens, com idades entre os 28 e os 34 anos, por flagrante delito, designadamente na posse de haxixe e liamba."

"Esta operação foi o corolário de uma investigação, iniciada em Outubro passado, relacionada com um grupo organizado de aquisição, fornecimento e introdução, de produtos estupefacientes na RAM", explica a PJ. E acrescenta: "Sublinhe-se que já anteriormente, neste mesmo processo, haviam sido apreendidas quantidades significativas de droga, sobretudo haxixe - correspondente a cerca de cento e vinte e cinco mil doses individuais, bem como de heroína – correspondente a cerca de sessenta e três mil doses individuais."

Refere ainda que "aquando destas apreensões, em Outubro e Fevereiro, foram detidas cinco pessoas, que se encontram sujeitas à medida de coação de prisão preventiva ou de obrigação de permanência na habitação. A operação agora desencadeada visou o desmantelamento total deste grupo criminoso", totalizando assim 14 pessoas detidas.

Acresce que "os detidos da Operação 'Hot Sound' irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coação tida por adequada", garante o comunicado.