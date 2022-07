Sismo de magnitude 2.3 registado entre a Madeira e o continente

Um sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi registado ao final da noite desta sexta-feira, dia 15 de Julho, na área designada como Madeira Tore, um complexo geológico que faz parte da cadeia de montes submarinos que se estende entre a costa de Portugal Continental e o Arquipélago da Madeira.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo deu-se pelas 23h27, com epicentro a 32 km de profundidade e a uma distância de 475 km do Funchal.

O último sismo registado pelos sismógrafos do IPMA nesta área ocorreu no dia 11 de Junho de 2022.