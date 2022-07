'Falcon' da Força Aérea transporta doente urgente da Madeira para o continente

Um doente que estava internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, teve de ser evacuado com urgência para uma unidade de cuidados especializados no território continental.

A forma mais rápida para o fazer foi solicitar a colaboração da Força Aérea Portuguesa (FAP) que disponibilizou o 'Falcon 50' da Esquadra 504 - Linces, para efectuar o transporte de longa distância entre o arquipélago da Madeira e o continente.

O transporte aeromédico foi divulgado ontem pela FAP na sua página no Twitter.