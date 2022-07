Autocarros gratuitos para quem vai ao Summer Opening

Fruto da parceria entre a empresa Horários do Funchal (HF)e a organização da edição deste ano do Summer Opening, os detentores da pulseira de acesso ao recinto do festival vão poder viajar gratuitamente nos autocarros daquele parceiro duas horas antes do início dos concertos e até duas horas depois do seu encerramento. Isso mesmo foi divulgado pela Horários do Funchal em comunicado às redacções.

Para poderem beneficiar desta 'borla', os interessados devem apenas mostrar a referida pulseira ao motorista do autocarro em que pretendem viajar. Isto é válido em todas as carreiras da HF, das 16 horas à ultima carreira do dia, nos dois fins-de-semana, 15 e 16, e 22 e 23 de Julho, em que decorre o Summer Opening.

Na mesma nota remetida à comunicação social, a empresa de transportes públicos aponta que "esta utilização gratuita dos autocarros urbanos da HF tem como objectivo promover a utilização dos transportes públicos em detrimento do automóvel individual, garantindo qualidade e segurança aos que se desloquem ao festival no parque de Santa Catarina, no Funchal".