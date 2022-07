XXI Mostra da Banana abre com elogios do governo ao escoamento e ao rendimento dos produtores

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural participou ontem na cerimónia de abertura da XXI Mostra da Banana, evento organizado pela Casa do Povo da Ponta do Sol, com apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

“Voltámos dois anos depois de um período de pandemia, num ano que é especial, porque a recém-eleita direção da Casa do Povo da Ponta do Sol conseguiu montar um evento desta envergadura com um cuidado particular. Aproveito a oportunidade para desejar o maior sucesso à nova equipa, bem como para enaltecer o trabalho que foi realizado pela anterior direcção”, elogiou Humberto Vasconcelos, vincando que a banana tem um peso muito grande no sector primário da Região e que continuará a ser protegida.

“É fundamental que este sector continue forte e organizado. Temos mais de 2.800 produtores e uma empresa pública que garante o escoamento, pagamento a tempo e horas e que tem aumentado o rendimento dos agricultores”, valorizou o governante.