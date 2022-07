França junta-se a Inglaterra e Alemanha nos quartos de final no Europeu de Futebol feminino

A seleção de futebol feminino da França venceu hoje a Bélgica por 2-1, na segunda jornada do grupo D do Campeonato da Europa, juntando-se a Inglaterra e Alemanha nos apurados para os quartos de final.

Apesar do intenso domínio, as gaulesas ficaram-se pela vantagem mínima, mas que lhes permite somar o pleno de seis pontos, contra os dois da Islândia, que empatou 1-1 com a Itália, e um ponto das transalpinas e das belgas, que se defrontam na derradeira ronda.

Logo aos seis minutos, Kadidiatou Diani concluiu, de cabeça, um ataque rápido sobre a esquerda, contudo as belgas empatariam, aos 36, em rara ofensiva, veloz, terminada com desvio, em antecipação, de Janice Cayman.

O tento do triunfo das gaulesas surgiu ainda antes do intervalo, aos 41, com Griedge Mbock a emendar de cabeça, após uma série de ressaltos.

Aos 90 minutos, a 'capitã' Wendie Renard permitiu a defesa do penálti que poderia ter sentenciado a partida com o terceiro golo, sendo que a central faria o mais difícil quando, na recarga, com a baliza deserta, chutou com o pé esquerdo, errando o alvo.

No outro desafio, a Itália esteve 'eliminada' durante quase uma hora, contudo ainda empatou e, assim, manteve as esperanças de continuar em prova.

Logo aos três minutos, e na sequência de um lançamento de linha lateral, Carolina Vilhjalmsdottir adiantou as nórdicas, que foram gerindo o resultado, pouco fazendo para o ampliar, excetuando numa perdida inexplicável de Alexandra Jonannesdottir a um metro da linha de golo.

Depois de ter sido goleada, na estreia, por 5-1 ante a França, a Itália empataria aos 62, numa transição rápida, com Barbara Bonansea a cruzar atrasado para o remate vitorioso de Valentina Bergamaschi.

Portugal disputa o Grupo C no qual tem um ponto, tal como a Suíça, a três dos Países Baixos, detentores do troféu, e da Suécia, que as lusas defrontam no domingo, na derradeira jornada.