Quarteto 'Atlântico' da OCM e convidados na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

O Quarteto de Cordas 'Atlântico', da Orquestra Clássica da Madeira dá concerto na Capela Fundação Princesa Dona Maria Amélia, esta quarta-feira, pelas 21 horas.

Constituído por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, este grupo vai interpretar obras de compositores de referência da história da literatura musical do século XX: 'Heavenward' de Joshua Cerdenia, 'Theme and Variations' de Amy Beach e 'Reunion Dance' de Ney Rosauro.

Neste honroso espaço, localizado no centro do Funchal, e num ambiente especial, ouça Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo, que para esta ocasião irão juntar-se como convidados, o flautista Pedro Camacho e o percussionista Duarte Santos. Músicos jovens, dedicados e experientes, tocando com elevação, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira. Norberto Gomes, director artístico da OCM

Duarte Santos

Pedro Camacho

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), no horário das 9 às 18 horas, e no dia, no local do concerto, a partir das 20 horas.