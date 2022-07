Portugal ganha e já está nas meias-finais do Europeu de andebol de sub-20

Portugal apurou-se hoje para as meias-finais do Europeu de andebol de sub-20 masculino ao bater a Dinamarca, por 26-20, em jogo da ronda principal disputado em Gaia.

Num encontro disputado sob intenso calor, que quase transformou o Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova de Gaia numa sauna, a Suécia começou melhor e comandou o marcador até 5-6, após o que Francisco Costa converteu dois livres consecutivos de sete metros e o resultado virou para 7-6.

A partir daí, a Portugal engrenou tanto na defesa, com o guarda-redes Diogo Rema a dar confiança, como no ataque e foi-se distanciando da equipa nórdica.

Com o resultado em 11-7 favorável a Portugal, o treinador dinamarquês pediu um 'time out', Francisco Costa foi descansar, João Gomes entrou para o seu lugar e Martim Costa dilatou para 12-7.

A Dinamarca acumulou erros e falhou vários remates e Portugal aproveitou para somar golos e alcançar o intervalo com uma vantagem talvez inesperada de sete golos (17-10) sobre um opositor que representa uma das melhores escolas do andebol mundial e tem neste Europeu vários jogadores com mais de dois metros de altura.

A seleção fez uma exibição segura e consistente durante quase toda a primeira parte e entrou com o pé direito na segunda metade, com o ponta esquerdo Pedro Oliveira a aumentar para 18-10.

Vasco Costa, que hoje se juntou ao selecionado português, estreou-se neste Europeu com um golo (19-11), mas, a partir daí, a Dinamarca recuperou terreno, aproveitando a desaceleração lusa, e conseguiu reduzir a diferença para quatro golos (20-16).

O 'fulgor' exibicional que Portugal evidenciou na primeira parte havia desaparecido e isso deu alento à Dinamarca, que só não obteve melhores dividendos em certos momentos porque Diogo Rema executou várias defesas e, deste modo, segurou a vantagem portuguesa e arrefeceu o ímpeto contrário.

Martim Costa quebrou a fase menos boa de Portugal assinando o golo 21 com um remate apoiado (49 minutos) e Francisco Costa falhou - coisa rara - um livre se sete metros, mas a Dinamarca não se ficou e conseguiu mesmo reduzir.

Faltavam já menos de 10 minutos para o fim quando Portugal reencontrou o norte e a baliza contrária, apontando dois golos seguidos contra nenhum da Dinamarca (23-17).

A defesa portuguesa também subiu de rendimento, Diogo Rema continuou em grande e o resultado saltou para 26-18 a três minutos do fim, com os irmãos Costa (Francisco e Martim), e o recém-entrado António Machado a 'faturar' e a pôr um travão definitivo à recuperação dinamarquesa.

Francisco Costa marcou o último golo português, o 10.º da sua conta pessoal, num lance de belo efeito, após passe de André Sousa, e a Dinamarca atenuou os danos apontando dois golos nos derradeiros instantes.

Portugal, que havia entrado nesta ronda principal com dois pontos à maior por ter ganhado o seu grupo na fase preliminar só com vitórias, soma quatro pontos e por isso garantiu já sua presença nas meias-finais, apesar de ainda ter de medir forças com a Hungria esta quarta-feira.

Jogo no Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia

Portugal - Dinamarca, 26-20.

Ao intervalo: 17-10.

Com arbitragem de Ismailj Metalari e Nenad Nikolovski, da Macedónia, as equipas alinharam e marcaram:

Portugal (26): Diogo Rema, Tiago Teixeira (2), Francisco Costa (10), André Sousa (3), Nuno Queirós (1), Martim Costa (5) e Pedro Oliveira (1). Jogaram ainda: Miguel Oliveira, Gabriel Viana, João Gomes, Gabriel Cavalcanti, Ricardo Brandão (2), Nilton Melo, Vasco Costa (1), António Machado (1) e Francisco Oliveira (g.r.)

Treinador: Carlos Martingo.

Dinamarca (20): Mikkel Lovkvist, Joachim Als (1), Victor Klove (4), Thomas Arnoldsen (2), Tobias Mygind (1), Julius Morch-Rasmussen (1) e Victor Nevers (3). Jogaram ainda: Jonas Raundahl, Mikkel Rasmussen, Rasmus Wenneke (3), Victor Norlyk (3), Simon Ostersen, Valdemar Hermansen (2) e Mathias Dorgelo

Treinador: Simon Dahl.

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.