Grandes momentos da primeira noite do Summer Opening 2022 em 24 imagens

Conforme já prometia, o Summer Opening 2022 registou ontem a primeira grande enchente desta edição, fazendo jus ao epíteto de maior cartaz de um festival de música na Madeira.

Após um interregno de dois anos devido à pandemia, duas gerações de fãs uniram-se em torno do melhor rap nacional. Na edição impressa deste sábado, a reportagem do DIÁRIO relata essa simbiose e revela que a música que ontem gerou empatia sobretudo do público mais jovem, não tem fronteiras, nem limite de idade para curtir.

Depois de Bispo, Clara, Deejay Telio, Piruka e X-Tense terem feito as honras da casa, inaugurando o palco principal na primeira jornada do Summer Opening 2022, e de Nelson Caires, Rod Di Por e DJ Vibe terem feito vibrar a Azáfama Electrónica, o festival prossegue hoje no parque de Santa Catarina.

Logo à tarde, os portões voltam a abrir às 18 horas para o segundo dia do evento. Drope, Nenny, Julinho KSD e Wet Bed Gang prometem puxar pelos galões e também pelo público madeirense, conforme alguns já deram conta, em entrevista ao DIÁRIO.

O Summer Opening regressa depois no próximo fim-de-semana – sexta-feira e sábado - que terá como ‘reis’ Valete, Regula, Plutónio, Chico da Tina, Carlão, Virgul e Richie Campbell.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.