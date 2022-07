Sérgio Gonçalves insiste na urgência em baixar o IVA e o IRS na Madeira

Sérgio Gonçalves considera que a proposta de alteração ao Orçamento Regional que será debatida na próxima semana no Parlamento não satisfaz as necessidades dos madeirenses. No momento presente, marcado pelo aumento do custo de vida, em resultado da pandemia e da guerra que eclodiu na Ucrânia, o presidente do PS Madeira entende que o Governo Regional deveria introduzir um maior nível de diferenciação em termos de impostos relativamente às taxas que são praticadas no continente.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, Sérgio Gonçalves começou por referir-se ao desdobramento dos escalões do IRS.

“Se antes os madeirenses pagavam mais IRS do que os açorianos em cinco dos sete escalões, agora, com este desdobramento, continuam a pagar mais do que os açorianos em sete dos nove escalões”, disse, acrescentando que “o Governo Regional tinha aqui uma oportunidade, apresentando este orçamento retificativo, de, efetivamente, introduzir um maior diferencial fiscal em sete destes escalões do IRS onde não são atingidos os 30%, devolvendo mais rendimentos às famílias e aos madeirenses e porto-santenses”.

Por outro lado, o líder socialista constatou que o aumento do custo de vida tem vindo a refletir-se na carteira dos madeirenses, algo que poderia ser aliviado se o Executivo madeirense reduzisse o IVA.

“Temos uma taxa normal de IVA de 22%, quando nos Açores, ao abrigo da mesma Lei de Finanças Regionais e das mesmas regras, o Governo Regional açoriano já reduziu para 16% há algum tempo” Sérgio Gonçalves, presidente do PS Madeira

Sublinha que se o Governo madeirense optasse por esta redução isso teria, desde logo, um impacto na factura do combustível e em muitos outros bens e serviços.

Sérgio Gonçalves deu também conta do aumento dos preços da habitação, inclusivamente no arrendamento, vincando que um desagravamento fiscal efectivo e consistente seria uma forma imediata de reduzir as despesas das famílias.

Clarificou ainda a ideia que o Governo tenta passar muitas vezes, de que ao reduzir impostos haverá menos receita para a Região.