Miguel Nunes lidera com 8,2 segundos de vantagem

Cumpridas que estão cinco das oito classificativas do Rali do Faial – Santana, Miguel Nunes/Roberto Castro, num Skoda Fabia Rally 2 Evo, continuam na liderança da quarta prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira.

O piloto da casa fez o melhor tempo nas 5 provas especiais já disputadas, tendo nesta altura uma vantagem de 8,2 segundos sobre a dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado, em carro idêntico.

Quando estava em terceiro, a dupla Bernardo Sousa/Hugo Magalhães, em Citroën C3 Rally2, despistou-se, desistindo da prova, que agora tem no último lugar do pódio provisório José Pedro Fontes, que está a 36,5 segundos do líder.

O Rali prossegue às 14h12 com a terceira passagem pela classificativa de Santana. Depois, às 14h50, os concorrentes percorrem os 7,75 Km da especial do Faial, e às 16h13 voltam ao Kartódromo para fechar a prova, que ontem ali começou.

