Miguel Nunes está na frente do Rali do Faial - Santana

Miguel Nunes/Roberto Castro, num Skoda Fabia Rally 2 Evo, são os primeiros líderes do Rali do Faial – Santana, depois de terem vencido a classificativa de abertura, disputada esta noite, no Kartódromo.

A dupla vencedora fez o tempo de 2 minutos, 26 segundos e 7 décimas, impondo-se por escassas 3 décimas aos segundos classificados, Alexandre Camacho/Pedro Calado, em carro idêntico.

A fechar o pódio ficou a equipa Bernardo Sousa/Hugo Magalhães, em Citroën C3 Rally2, a 2,6 segundos do primeiro lugar.

O Rali do Faial – Santana prossegue amanhã com a disputa de mais oito classificativas.