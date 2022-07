Serlima celebrou hoje o seu 40.º aniversário no Funchal

O Grupo Serlima celebrou, esta tarde, o seu 40.º aniversário no Nini Design Center, no Porto do Funchal.

Nas celebrações, João Umbelino, administrador do Grupo destacou os "40 anos de muita história e muitos desafios" e salientou que os adversidades do presente se prendem com as dificuldades de recrutamento e com a escassez de falta de pessoa. "É um problema transversal em toda a Europa e é algo que nos preocupa saber como vamos resolver este problema", afirmou, acrescentando que, pela primeira vez, o Grupo Serlima teve que "importar" mais de 100 pessoas de Portugal Continental para alojar na Região, de forma a suprir as lacunas estão a ser sentidas. "Um dos factores que vai fazer com que este sector seja mais actractivo vai passar pela melhoria das condições que damos às pessoas", sublinhou.

A Serlima que emprega 5.000 pessoas, mais de 1.500 na Região, vai atingir em 2022, pela primeira vez, um rumo de negócios superior a 60 milhões de euros e prepara-se para iniciar o seu processo de internacionalização, conforme explicou João Umbelino. "Temos dois destinos em estudo, que são a Holanda e Reino Unido, sendo que a Holanda é aquela que, neste momento, se encontra 'mais quente'", explicou.

Por sua vez, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, salientou o "sentido prospectivo" que a empresa teve no seu nascimento, há 40 anos atrás, sabendo olhar de forma eficaz para "as mudanças que estavam a ocorrer no tecido empresarial".

Este grupo tem algo que é decisivo no seu sucesso. Por um lado tem diversificado e modernizado os seus sectores de actuação, em função daquilo que são as necessidades do mercado e atendendo sempre à evolução que está a ocorrer e, por outro lado, é constituída por uma alta e muito boa formação dos seus quadros Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

O chefe do Executivo madeirense referiu a Região está numa situação de crescimento económico em todos os sectores e que há perspectiva de nós próximos tempos este crescimento se manter. "Nós temos que manter o nosso dinamismo económico e, sobretudo, a Madeira tem que continuar atractiva", finalizou.