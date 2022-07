Acidente junto ao nó dos Viveiros faz dois feridos ligeiros

Uma colisão entre três veículos na Via Rápida, junto à saída dos Viveiros, no sentido Funchal - Santa Cruz, no final desta tarde, causou dois feridos ligeiros.

Para o local estão os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com duas ambulâncias (e seis bombeiros), de modo a prestarem o adequado socorro aos automobilistas acidentados. Uma das vítimas já vai a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Conforme é visível nas câmaras da Via Litoral, este acidente tem causado algum congestionamento na circulação rodoviária naquela via.