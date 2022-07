Inaugurado Monumento de homenagem aos Motociclistas e às Vítimas de Acidentes Rodoviários

Decorreu, esta tarde, a homenagem aos motards madeirenses, com a inauguração do Monumento dedicado ao Motociclista e às Vítimas de Acidentes Rodoviários, nos Jardins do Amparo, no Funchal.

Integrada nas comemorações do Dia do Motociclista e do World Motorcycle Day 2022, esta cerimónia, que foi repartida em duas partes, sendo que a primeira foi a concentração de centenas de motociclistas, participantes na caravana dos motociclos, no Porto do Funchal, que partiram em direcção ao lugar da cerimónia. Após isso, procedeu-se à segunda parte, com a inauguração propriamente dita, que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, com o vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, entre outras entidades regionais.

Este monumento é uma iniciativa da Associação de Motociclismo da Madeira, sem qualquer custo para o erário público, e surgiu graças ao trabalho, sem custos, do escultor Martim Velosa, do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, que agilizaram os processos e deram a autorização à instalação da obra no espaço.

Ver Galeria

Na cerimónia, Nélio Olim, presidente da Associação de Motociclismo da Madeira destacou o trabalho que a associação tem levado a cabo para desmistificar as ideias à volta dos motociclistas, bem como o papel social que tem vindo a realizar, dispondo de um serviço gratuito de apoio às vítimas de acidentes de viação. Não obstante, a prevenção rodoviária também se assume como uma das maiores preocupações da associação. "Tudo temos feito para lançar no terreno um interessante plano preventivo, formativo e informativo com o intuito de reduzir as negras taxas de sinistralidade na Região, que terão como parceiros Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres, Direcção Regional de Estradas, Câmara Municipais e a Prevenção Rodoviária Portuguesa", explicou.

Motociclos e automóveis têm que partilhar o mesmo espaço público onde há espaço para todos, desde que exista civismo, compreensão e bom senso. Todos estes factores conjugados será o primeiro passo para a diminuição da sinistralidade na nossa Região. Nélio Olim, presidente da Associação de Motociclismo da Madeira

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, afirmou que graças à revisão legislativa que permitiu aos titulares das cartas de condução de categoria B conduzirem motas até 125 cm3 existiu um grande aumento de motociclismo na cidade. Nesse sentido, a Câmara compromete-se a aumentar o número de lugares de estacionamento no Funchal, como é caso da Doca de São Martinho que será aumentada em breve.

A utilização de motas significa uma mobilidade sustentável, menor espaço público é necessário em termos de estacionamento, menor consumo de energia e menor dióxido de carbono (C02). Há um conjunto de vantagens que a cidade tem com esta utilização de motas Bruno Pereira, vereador da Câmara Municipal do Funchal

Por fim, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque também destacou o papel da Associação de Motociclismo da Madeira, uma vez que tem feito um trabalho "muito importante para transmitir para opinião pública uma imagem do motociclista com alguém responsável", concluiu.