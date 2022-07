Detido suspeito por crime de tráfico de haxixe e cocaína dissimuladas em carro

A Policia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, "em estreita colaboração com a Polícia Marítima, identificou e deteve, um homem de 45 anos de idade, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes", comunicou esta manhã a força de investigação policial.

"O indivíduo, foi detido na cidade do Funchal, tendo sido apreendida uma quantidade significativa de haxixe, susceptível de corresponder a cerca de 108.370 doses individuais e cocaína, suficiente para cerca de 1.000 doses individuais, produtos dissimulados no interior de uma viatura, que foi igualmente apreendida", faz as contas.

Assim, na posse destas provas, "o detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", conclui