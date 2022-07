Rali do Faial vai amanhã para a estrada prometendo espectáculo

A quarta prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira - Rali do Faial – Santana 2022 - vai amanhã para estrada, numa organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

A verificações técnicas iniciais estão apontadas para as 16h45, no Kartódromo do Faial, instalações que recebem também, a partir das 20h45, a cerimónia de partida.

Para as 21h51 ocorrerá a primeira classificativa, Kartódromo “Coral” 1, com a organização a esperar uma grande afluência do público, podendo chegar às várias dezenas de milhar.

Estão inscritos 39 equipas, juntando 11 viaturas Rally2, vulgo R5, 2 RGT e a generalidade dos modelos que costumam ocupar as primeiras posições na maior parte dos escalões. A lista integra muitos nomes sonantes da modalidade, de entre os quais três campeões nacionais e cinco campeões regionais.

A organização revela que, nas viaturas mais competitivas estarão Miguel Nunes, Alexandre Camacho e Miguel Correia, todos em Skoda Fabia Rally2 Evo, Bruno Magalhães e Paulo Meireles com Hyundai i20N Rally2, naquela que será a estreia madeirense do modelo, José Pedro Fontes e Bernardo Sousa em Citroën C3 Rally2, Rui Pinto ao volante de um Ford Fiesta R5 Mk II, Gil Freitas num Hyundai i20 R5, Américo Gouveia a se estrear no Citroën DS3 R5 e José Camacho em Peugeot 208 T16 R5.

Também nas classes, a organização espera grande competição, lembrando que estarão na estrada os Porsche 991 GT3 de Filipe Freitas e Paulo Mendes, bem como Cláudio Nóbrega em Datsun 1200, Miguel Gouveia num BMW E36 e José Jarimba com Toyota Starlet.

O Rali do Faial – Santana 2022 prossegue no sábado, 16 de Julho, com ronda tripla pelas provas especiais de Santana e Faial antes de nova passagem pelo Kartódromo do Faial.