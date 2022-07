Marcos Freitas nos oitavos de final em Budapeste

O mesa-tenista madeirense Marcos Freitas está qualificado para os oitavos de final de singulares do WTT Star Contender European Summer Series 2022, em Budapeste, na Hungria, competição em que Fu Yu foi eliminada na ronda de 32.

O olímpico português (33.º do ranking mundial) afastou na ronda de 32 o sueco Kristian Karlsson (16.º), numa partida que venceu por 3-0 (11-8, 11-7, 11-7). Nos oitavos de final vai defrontar o chinês Ma Long, nº 2 do mundo e campeão olímpico em no Rio 2016 e Tóquio 2020 e campeão do mundo em 2019, 2017 e 2015.

Fu Yu (27.ª) não conseguiu ultrapassar a brasileira Bruna Takahashi (18.ª), com quem perdeu por 1-3.

Amanhã, o confronto dos oitavos de final entre o chinês Ma Long e Marcos Freitas está agendado para as 9h40.