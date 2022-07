"Habitação Solidária" para pessoas sem-abrigo no Funchal quase pronta

No âmbito do projeto “Habitação Solidária”, impulsionado pelo Município do Funchal, com vista a combater as crescentes desigualdades sociais e exclusão habitacional, foi, ontem, promovida uma visita, que contou com a presença do vereador Bruno Pereira e da vereadora Isabel Costa, à moradia pertencente ao projeto “Habitação Solidária”, situada na Avenida Luís de Camões, oportunidade para todos os parceiros envolvidos no projeto, conhecerem o espaço que vai “abrigar”, quatro pessoas em situação de sem-abrigo.

Este protocolo de cooperação será constituído pelo Município do Funchal, Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação Protetora dos Pobres, conjugando os esforços e experiência de cada uma das entidades, em prol do objetivo primordial do projeto, que é tirar pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) das ruas, promovendo a sua reintegração na sociedade, juntamente com a possibilidade de viverem numa habitação estável e digna.

A moradia encontra-se em fase final de acabamentos, estando atualmente todo o projeto a ser “trabalhado” pelos parceiros envolvidos, no garante de conseguir uma eficaz resposta a estas situações.