"O melhor mês de proveitos de sempre no alojamento turístico"

O turismo da Madeira está em alta e tem servido de alavanca para a economia regional, efeito que o secretário regional de Turismo e Cultura acredita deverá continuar durante este verão. Eduardo Jesus realça mesmo que este foi o melhor mês de sempre em termos de proveitos no alojamento turístico, com vários mercados externos a responderem à oferta.

"Estas são excelentes notícias no que diz respeito à recuperação que se está fazer via sector do turismo, em que pelo segundo mês consecutivo estamos a crescer acima dos 25% face à realidade que tínhamos em 2019", comenta os números divulgados esta manhã pelo INE e pela Direcção Regional de Estatística, na qual se destaca, por exemplo, que "o volume de dormidas é o mais alto de sempre no mês de Maio e o quarto mais elevado em termos mensais absolutos, apenas superado pelos valores de Agosto entre 2017 e 2019".

No entender do governante, "o importante é que estão a crescer todos os indicadores, não só de dormidas, como indicadores de valor. O RevPAR (rendimento por quarto disponível) é substancialmente superior àquele que se se verificava em 2019, os proveitos totais atingem e ultrapassam os 50 milhões de euros - e recordo que o ano passado conseguimos isto no mês de Agosto, ainda sob efeito pandémico [na verdade foram 49,9 milhões de euros e agora foram 50,1 milhões de euros] -, o que faz, sem dúvida alguma, o melhor mês, no que diz respeito a proveitos no sector, de toda a nossa história de turismo aqui na Região Autónoma da Madeira", reforça.

Dormidas na Madeira em Maio foram as que mais cresceram, +18,8%, face a 2019 Em Maio de 2022, "registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões" de Portugal face a igual período de 2021, sendo que o Algarve concentrou 28,6% das dormidas, seguindo-se a AM Lisboa (26,3%), o Norte (16,4%) e a RA Madeira (12,1%)", diz o INE hoje.

E acrescenta: "É um mês de Maio que consolida a tendência que vínhamos a verificar, com excelente desempenho de todo o sector, quer ao nível das taxas de ocupação, quer ao nível do rendimento disponível de cada quarto. E é também um mês que consolida a recuperação dos principais mercados da Madeira. Refiro-me naturalmente ao mercado português, inglês e alemão, que responderam afirmativamente e deixam um óptimo contributo para toda a dinâmica económica regional."

Eduardo Jesus conclui, perspetivando que "esta recuperação, com valores que são recorde, será para se manter durante o verão", conclui.