Estacionamento da Praia Formosa reabre até final deste mês

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou hoje, com os votos favoráveis da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ (PSD/CDS) e a abstenção da coligação 'Confiança', a proposta para a exploração do parque de estacionamento da Praia Formosa que se encontrava fechado há seis anos.

Após a reunião semanal que decorreu na manhã desta quinta-feira, o presidente da CMF, Pedro Calado anunciou que a autarquia conseguiu em “diálogo” com os proprietários do terreno privado chegar a acordo, o que não aconteceu no passado com o anterior executivo da coligação ‘Confiança’ que “não conseguiu encetar negociações no sentido de permitir a sua utilização”.

“Nós comprometemos durante a campanha fazer este diálogo com os proprietários, chegamos a um entendimento e até final do mês de Julho, o parque de estacionamento fica disponível para toda a população”, frisou, confirmando a notícia avançada pelo DIÁRIO.

O preço a cobrar pelo estacionamento é igual ao adoptado pela FrenteMar Funchal. São 80 cêntimos à hora e 5,5 euros, no máximo por dia. No entanto, os utilizadores do parque podem usufruir de um desconto de uma hora, se consumirem num dos espaços comerciais da praia, responsáveis pela exploração do estacionamento de 80 lugares.

Câmara ajuda Junta de Freguesia de São Pedro a pagar policiamento

Nesta reunião, foi ainda aprovado, com os votos contra dos vereadores da oposição, uma verba de 665 euros a atribuir à Junta de Freguesia de São Pedro, no âmbito das festas de São João, ocorridas entre os dias 20 a 23 de Junho de 2022. Uma verba que se destina a pagar o policiamento.

Deliberado pela maioria PSD/CDS , foi a atribuição, com isenção de pagamento anual no valor de 4 mil euros, um lugar de estacionamento à Associação para pessoas com Autismo “os Grandes Azuis”. A coligação ‘Confiança’ absteve-se, informou o Município.