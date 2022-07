Madeira entre as regiões mais caras para comprar e arrendar casa

O barómetro semestral Imovirtual revela que a Madeira foi das regiões mais caras do País, no 1.º semestre, para comprar e arrendar casa.

Em termos globais a nível nacional o preço de venda subiu 8%. Os imóveis ficaram cerca de 28.500 euros mais caros do que no 1.º semestre do ano passado. Casas viram o preço de venda aumentar sobretudo em alguns dos distritos mais caros, como a Madeira e Setúbal (cerca de 20%).

Lisboa (611.789€), Faro (528.455€), Madeira (413.548€), Porto (352.079€) e Setúbal (345.340€) constituíram as regiões mais caras para comprar casa no 1.º semestre de 2022, segundo o barómetro.

Por sua vez, os distritos mais baratos para comprar casa no mesmo período foram Guarda (110.603€), Portalegre (119.936€) e Castelo Branco (124.032€), com descidas de preço de -4%, -2% e -0,2% em relação ao mesmo semestre do ano passado.

Os maiores aumentos do preço médio de venda no 1.º semestre de 2022, face ao 1.º semestre de 2021, foram precisamente em alguns dos distritos mais caros: Madeira (+21,1%), Setúbal (+20,4%) e Faro (14,2%), além de Évora (+14,7%). Guarda, o segundo distrito mais barato, registou a maior quebra de preço (-4,2%).

Em comparação com o semestre anterior (último semestre de 2021), os preços das casas aumentaram sobretudo em Setúbal (+10,7%) e Madeira (+10,1%). O distrito com maior descida de preço neste período foi Portalegre (-7%).

Já no mercado de arrendamento o valor das rendas aumentou 17% no 1.º semestre de 2022, em comparação com o semestre homólogo de 2021, passando de 1.010€ para 1.182€, o que corresponde a um encarecimento de cerca de 170€ mensais. Já em relação ao último semestre do ano passado, quando a renda média era de 1.029€, o aumento é de 15%.

Distritos em destaque:

Lisboa (1.444€), Porto (1.148€), Madeira (1.083€), Faro (1.105€) e Setúbal (924€) são os distritos mais caros para arrendar casa no 1.º semestre de 2022.

Por outro lado, os mais baratos são Portalegre (362€), Castelo Branco (468€) e Vila Real (494€).

Évora (+44,3%), Bragança (+36,3%), Faro (32,2%) e Viana do Castelo (+30,1%) são as regiões com maior aumento das rendas no 1º semestre do ano, face ao mesmo período do ano passado. Porto (28,8%), Leiria (+28,9%) e Guarda (27,9%) também registam aumentos significativos. Todos os distritos, à excepção de Portalegre (-0,3%), registam aumento da renda média neste período.

Comparativamente ao último semestre do ano passado, os distritos com maior subida da renda foram Viseu (+33,5%), Évora (+33,2%) e Faro (+31,2%). A renda apenas desceu em Portalegre (-13%), o distrito mais barato para arrendar.