Trabalho ilegal dispara

A manchete do DIÁRIO desta quarta-feira revela que o trabalho ilegal está a aumentar. Inspecção Regional interveio, no primeiro semestre, em 472 casos de emprego não declarado, utilização indevida e dissimulação de contratos. No total, foram detectadas 2.490 infracções laborais, mais 190% do que no mesmo período do ano passado

Lisboa garante apoio ao Grupo Sousa. Este é o assunto com maior destaque fotográfico na primeira página. Secretário de Estado do Mar reconhece que ilhas devem merecer regime específico e promete ajuda para evitar subida de 40% dos fretes marítimos para a Madeira.

Outros temas em destaque na primeira página:

Safra do atum tem os dias contados. Quota do patudo já foi atingida e a do rabilho está à beira do limite. Cooperativa de Pesca alerta para o sustento de que dependem 450 pescadores madeirenses.

PJ investiga fogo posto em moradia. Toxicodependente referenciado por incêndio que ameaçou idosa e criança.

Funcionário condenado a 7 anos e meio de prisão por desvio de 2 milhões de euros.

Aproximação de Emanuel Câmara a Albuquerque azeda PS.

