Carros amanhecem com pneus furados em São Martinho

Duas viaturas foram vandalizadas esta madrugada no Caminho da Lombada, em São Martinho. As viaturas amanheceram com os pneus furados, com um corte que terá sido provocado com uma faca ou navalha.

Segundo um dos lesados, estes actos de vandalismo têm preocupado os moradores que pedem mais policiamento na zona devido à insegurança nos últimos tempos.

A Polícia de Segurança Pública já está informada do sucedido.