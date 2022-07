Descoberto auto-retrato de Van Gogh oculto há mais de um século

Um autorretrato de Vicent Van Gogh, escondido há mais de um século, foi descoberto no verso de outra pintura do pintor neerlandês por um museu escocês, que anunciou hoje a descoberta "incrivelmente rara".

A descoberta "incrível" foi possível depois da pintura "Retrato de uma Mulher Camponesa", feita em 1885 pelo pintor pós-impressionista, ter sido analisada por raios-X, como parte de um exercício de catalogação e preparação para uma exposição em Edimburgo dedicada ao impressionismo.

O retrato do pintor foi encontrado na parte de trás da obra, coberto por camadas de cola e cartão que aparentemente tinham sido acrescentadas no século XX.

"Descobrimos uma obra desconhecida de Vicent Van Gogh, um dos artistas mais importantes e populares do mundo", disse a curadora da Galeria Nacional da Escócia, Frances Fowle, acrescentando que "tais momentos são incrivelmente raros".

O pintor neerlandês, cujas obras só alcançaram a fama depois da sua morte em 1890, tinha o hábito de reutilizar quadros para poupar dinheiro.

O autorretrato agora descoberto mostra um homem com barba sentado com um chapéu e um lenço à volta do pescoço, sendo ainda visível a orelha esquerda, que o pintor cortou em 1888.

Será possível ver a obra, através de uma caixa de luz, na exposição que decorre de 30 de julho a 13 de novembro na Galeria Nacional da Escócia, que está agora a estudar uma solução para separar as duas pinturas sem as danificar.

Nascido em 1853, Vicent Van Gogh foi considerado uma das figuras mais influentes na história de arte ocidental e criou mais de 2 mil obras.