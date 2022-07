Melão marca presença no bar Amnésia Funchal

É já este sábado que teremos a presença do cantor e ex concorrente do Big Brother famosos, Melão.

O cantor promete um grande show para recordar os anos 80 e 90 do grupo "excesso" com temas como "eu sou aquele" e os fãs de todas as idades já indicam a lotação esgotada.

As novidades continuam e o Amnésia Funchal através de uma parceria com um fornecedor de qualidade, está a elaborar bebida exclusiva verde, saborosa, intensa e extravagante e surpreendente, a surpresa no paladar será inigualável.

Esta semana também foi oficializada uma parceria entre as lojas de cannabis pertencentes à gerência ( cannabis Store Amsterdam, cannabis bio Store funchal, cannabis & Wine) em que o cliente do amnésia terá 10 % desconto nas compras nas referidas lojas.

A gerência do Amnésia Funchal agradece todo o apoio dos seus clientes.

