'Confiança' critica trânsito e urbanismo a "passo de caracol" no Funchal

A equipa da Confiança aponta o trânsito como "uma das principais deficiências na cidade" e que está a "provocar congestionamentos causando graves problemas para quem circula" e critica ainda o urbanismo por andar "a passo de caracol".

"Em época de interrupção lectiva e de férias de muitos trabalhadores no Funchal, o que normalmente se reflecte numa maior fluidez do tráfego automóvel, este Verão assiste-se a um invulgar aumento das dificuldades de circulação nas principais artérias da cidade, sobretudo em horas de ponta", refere a 'Confiança' em nota de imprensa.

“Destruída que está a ciclovia na Estrada Monumental, apontada pelo actual presidente como a raiz de todos os problemas, a realidade mostra que o trânsito na cidade está muito pior do que no passado", critica.

"A ausência de planeamento estratégico por parte deste executivo é ainda mais gritante, quando se propõem a escavar a Praça do Município para enterrar mais uns largos milhões e gerar confusão com um incremento superior a 500 carros por dia na baixa do Funchal”, refere o vereador Rúben Abreu, concluindo que “nove meses depois, a montanha continua a parir ratos”.

14 mil euros ao Summer Opening mantém "política de investimento cultural iniciada pela Confiança"

No período da ordem do dia, a Confiança salienta que a aprovação do apoio de 14 mil euros ao Festival Summer Opening, mantém "a política de investimento cultural iniciada pela Confiança".

"Este processo, cuja aprovação ocorreu 24 horas após a submissão do pedido, deveria ser utilizado como exemplo de celeridade para os processos de urbanismo, cuja demora vai desesperando centenas de munícipes e promotores imobiliários que não têm acesso privilegiado ao executivo", atira o vereador da oposição.

Noutra deliberação, em sequência da questão colocada pelos vereadores da Confiança na semana passada sobre a inexistência de parque de estacionamento de acesso livre na Praia Formosa, a exemplo do que acontecia em anos anteriores, a Confiança releva "a rápida reacção do executivo em encontrar uma solução de parqueamento automóvel que, lamentavelmente, comportará agora custos para os veraneantes".

Reparação na plataforma do Gavinas foi pedida em Fevereiro

No Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) a equipa da Confiança abordou o alerta lançado em Fevereiro, para a reparação do solário da praia do Gavinas, que se encontra "só agora em fase de execução, provocando despejos de terras em plena época balnear e comprometendo a qualidade da água do mar, o que mereceu um reparo ao executivo pela falta de planeamento".

A 'Confiança' fez ainda um pedido de esclarecimento sobre o acompanhamento por parte da CMF ao caso de maus-tratos animais que foram tornados públicos esta semana, "que deteve a resposta da vereadora com o pelouro de que o assunto era da responsabilidade da GNR".