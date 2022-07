Escola da Torre acolhe reunião final do projecto europeu DIGITART

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, através dos cursos EFA, vai receber a reunião final do projeto DIGITART, que decorre entre amanhã e quarta-feira.

O programa prevê uma visita ao Convento de São Bernardino, onde será apresentado um website e guia multimédia elaborados pelos formandos do curso técnico de multimédia- NS3, com o apoio do formador, bem como uma recepção na Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Estão agendadas várias reuniões de trabalho e visitas culturais ao concelho e um almoço-convívio na escola elaborado pelos formandos do Curso EFA de cozinha, com a colaboração do formador Gilberto Sousa.

O projecto é coordenado pela instituição italiana ‘Web Per Tutti’ e conta com a participação de mais sete instituições de seis países - Itália, Espanha, Turquia, Bulgária, Grécia e Portugal.

“O projecto ERASMUS + KA204 (Parceria Estratégica para a Educação de Adultos) partiu do princípio que a falta de domínio das ferramentas digitais significa para muitos cidadãos adultos estar isolado do resto da comunidade e das necessidades da vida quotidiana. A partir do interesse pela arte demonstrado por muitos adultos assim como pelas viagens culturais e recreativas, pretendeu-se usar essa atitude como uma alavanca motivacional para a abertura ao mundo digital”, descreve uma nota de imprensa divulgada pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre.

O estabelecimento escolar de Câmara de Lobos tem uma “vasta experiência em projectos europeus orientados para a educação de adultos e toda a comunidade escolar está ciente da importância que estes projectos têm para o plano de desenvolvimento europeu”. Esta experiência iniciou-se em 2004 e inclui projectos no programa Aprendizagem ao Longo da Vida, nomeadamente na Açcão Grundtvig, e no programa ERASMUS +.

No presente ano lectivo destacam-se dois projectos: Acção Chave 104 e um Projeto na Ação Chave 204. Estas iniciativas têm sido dinamizadas pelos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).

Um dos pontos altos da participação em iniciativas europeias foi a escola ter recebido o prémio de melhores práticas da Agência Nacional Portuguesa em 2017 e actualmente possuir Acreditação para os projectos ERASMUS + até 2027.