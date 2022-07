Sub-18 de andebol prepara Mundial no 'Paredes Cup' com madeirenses

A menos de um mês do arranque oficial do Campeonato do Mundo de andebol, a Selecção Nacional Sub-18 regressa ao trabalho entre 12 e 17 de Julho, numa nova de semana de preparação que inclui a participação no Torneio Internacional Paredes Cup.

Luís Santos, o seleccionador nacional, divulgou a lista de convocadas para este estágio, que terá lugar em Paredes. Uma convocatória de 18 andebolistas, destaque para a presença de cinco atletas madeirenses, Mariana Silva, Luana Jesus, Sofia Ferreira e Júlia Figueira, do Madeira Andebol SAD e ainda de Joana Semedo do Clube Sports da Madeira.