Portugal entrou a ganhar no Europeu de sub-20 em andebol

Portugal venceu hoje a Polónia, por 41-31, em jogo do Grupo A do Europeu de andebol de sub-20 masculino, disputado no Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia.

A seleção portuguesa, que ao intervalo já vencia por 21-11, foi muito mais forte do que a Polónia na primeira parte e, neste período, teve em Martim Costa a sua melhor unidade, tanto pelos oito golos apontados como pelos que também deu a marcar.

A Polónia resistiu até aos 2-2 e depois começou a ficar gradualmente para trás, mesmo quando Portugal jogou em inferioridade numérica, o que aconteceu por três vezes até ao intervalo.

O ponta direita Tiago Teixeira também esteve em evidência, fez quatro golos e Bernardo Pegas não lhe ficou atrás quando o substituiu, já parte final do primeiro tempo, aproveitando algumas facilidades que os polacos concederam nessa zona do campo.

Portugal chegou aos 10-6, depois baixou de ritmo e a Polónia aproveitou e reduziu a desvantagem para um golo (10-9), mas rapidamente as diferenças entre as duas equipas voltaram a ficar claras com um parcial de 4-0 para as cores portuguesas graças a três golos de Martim Costa, que foi o melhor jogador do encontro, e um de Tiago Teixeira.

A seleção portuguesa foi para o intervalo a ganhar por 21-11, um resultado que ilustrava a clara superioridade demonstrada pelos comandados de Carlos Martingo nos vários aspetos do jogo.

A segunda parte abriu com um golo de elevada de nota artística de Francisco Costa, mas o jogo perdeu qualidade e a Polónia deu um pouco mais de luta porque Portugal foi menos acutilante nas suas ações ofensivas e também um pouco menos agressivo na defesa.

A Polónia, voluntariosa, mas muito previsível e sem os argumentos técnicos e táticos do selecionado português, conseguiu reduzir para quatro golos (29-25), dando assim a sensação de que poderia discutir o resultado.

Portugal recompôs-se e, com autoridade, aumentou a vantagem sobre a Polónia, acabando com qualquer dúvida sobre quem era o mais forte e marcando quatro golos contra nenhum da Polónia (33-25).

A partir daí, Portugal controlou, Diogo Rema transmitiu segurança na baliza e o jogo terminou com Portugal em alta, a somar golos e a construir um triunfo por dez golos de diferença.