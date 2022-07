Presidente do Parlamento Europeu em Portugal em Setembro

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, vai deslocar-se a Portugal nos dias 1 e 2 de Setembro, país com o qual mantém "estreitas relações", foi hoje anunciado.

De acordo com uma fonte do Parlamento Europeu, a visita de Roberta Metsola "está a ser preparada com um programa ambicioso, com encontros com diversos órgãos de soberania, com ações fora da caixa".

O anúncio da deslocação foi feito durante uma das sessões do seminário que o Parlamento Europeu começou hoje a promover com uma delegação de jornalistas portugueses e que está relacionado com a situação na Ucrânia após a invasão russa, iniciada a 24 de fevereiro.

O objetivo do encontro é informar os jornalistas portugueses das ações que o Parlamento Europeu e os eurodeputados têm vindo a desenvolver num leque alargado de dimensões da crise ucraniana, nomeadamente economia, diplomacia, energia, agricultura, desinformação ou o aumento dos preços no espaço da União Europeia (UE).

O encontro, que termina na quarta-feira, pretende dar a conhecer, entre outros aspetos, as medidas que o Parlamento Europeu está a antecipar para aliviar o impacto do conflito nas empresas e nos cidadãos da UE.