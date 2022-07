Secretário de Estado promete trabalhar para evitar que fretes para a Madeira subam até 40%

O secretário de estado do Mar, José Maria Costa, manifestou-se hoje “sensibilizado” para o risco de subida significativa dos fretes marítimos para a Madeira em consequência da aplicação de legislação ambiental comunitária e prometeu trabalhar junto das instituições europeias no sentido de ser encontrado um regime que tenha em conta as especificidades insulares.

“Naturalmente que as cadeias logísticas de abastecimento das ilhas são fundamentais para a coesão nacional e não podemos deixar cair este objectivo. Por isso, vamos trabalhar com as instituições nacionais e as instituições europeias, envolvendo os outros países (com o mesmo problema, como Espanha, França e Irlanda), e fazer ver à Comissão Europeia que há especificidades que têm de ser tratadas”, assumiu o governante nacional, depois de reunir-se com o Grupo Sousa.

No final do encontro, o presidente do maior armador nacional, Luís Miguel Sousa, explicou que o pacote legislativo ambiental ‘Fit For 55’, actualmente em fase de decisão pela Comissão Europeia, “vai envolver naturalmente alguns sobrecustos e é fundamental que não se apliquem às regiões ultraperifericas e as populações insulares”. “São medidas muito impactantes”, que se podem traduzir num agravamento de 10 a 40% dos preços dos fretes. O empresário madeirense defendeu, por isso, uma derrogação deste pacote fiscal nas ilhas até 2030.