Interrupção do trânsito no Funchal devido à 'XVIII Circuito dos Horários do Funchal'

Através de um comunicado, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), informou que, devido à realização da prova de atletismo 'XVIII Circuito dos Horários do Funchal', este sábado, 16 de Julho, entre as 19h00 e as 20h00, será necessário interromper o trânsito automóvel, à passagem de atletas, nas seguintes ruas:

Estrada da Fundoa;

Rotunda dos Viveiros;

Estrada Dr. João Abel de Freitas;



Rampa do Muro da Coelha;



Caminho da Achada;



Rua do Alto do Pico;



Rua Dr. João Serra Velez Caroço;

Estrada de São João;

Caminho da Penteada;

Rua Dr. João Gomes Lemos.

No comunicado, a CMF refere ainda que a coordenação do trâsito será realizada pela Polícia de Segurança Pública.