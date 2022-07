Rodrigues agradece a empresários por terem conseguido "manter os seus negócios”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, agradeceu, ontem à noite, aos empresários por ter conseguido "manter os seus negócios” após terem vivido momentos difíceis devido à pandemia.

Durante a visita à Expomadeira, falou com todas as empresas presentes, tendo constatado que muitas “estão, já, aos níveis de 2019, isto é, já recuperaram da crise sanitária e outras para lá caminham”.

O presidente do parlamento madeirense vincou, ainda, a importância dos “apoios da Região, do Estado e da União Europeia” para a continuidade de muitos negócios. Transmitiu, também, confiança aos investidores, reforçando que “a Madeira está com taxas de crescimento económico altas, em termos do turismo".

“Apesar da tempestade que se anuncia no horizonte, como a inflação galopante e a subida das taxas de juro, tudo se conjuga para que a Madeira possa passar ao largo”, sustentou.

A Expomadeira reúne 83 expositores no Estádio dos Barreiros. A mostra comercial e empresarial pode ser visitada até ao próximo domingo, dia 17 de Julho.