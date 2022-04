“Queijaria da Avó é um espaço único que liga a Madeira e os Açores”

Realizou-se, esta tarde, a inauguração da ‘Queijaria da Avó’, uma loja que vem dar a oportunidade de a população madeirense poder adquirir diversos produtos açorianos bem no centro do Funchal.

“É um espaço único que permite uma ligação muito positiva entre a Madeira e os Açores. Não havia nada aqui com artigos só da região dos Açores, por isso faz-se aqui uma parceria gastronómica com produtos tradicionais entre as duas regiões que é muito positiva”, disse Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, que voltou a salientar que deseja que a capital madeirense seja uma cidade "dinâmica e com projecção comercial.

Queremos uma cidade dinâmica, segura e com grande projecção comercial. Uma cidade onde os empresários se sintam bem em investir, a população se sinta bem a consumir e onde exista a criação de postos de trabalho Pedro Calado

Nesta nova loja, que contou com um investimento a rondar os 40 mil euros e que permitiu a criação de um posto de trabalho, os madeirenses podem, a partir de hoje, encontrar diversos queijos, pimentas, conservas de atum, doces e outro tipo de doçarias originários dos Açores, conforme deu conta Luís Moura, dono do espaço comercial.

"Temos aqui uma grande hipótese de divulgar os produtos açorianos, que são de muita qualidade", frisou o açoriano, natural de ilha São Miguel, que confessou nutrir um sentimento especial pela Madeira. "A minha mulher é madeirense e já frequento a ilha há mais de 22 anos. Há cerca de 5 anos que já lhe falava para abrirmos aqui um negócio para divulgar os sabores açorianos e hoje chegou o dia", explicou.

Apesar de ainda ser uma loja pequena, o empresário garantiu que o objectivo a curto prazo é “mantê-la bastante activa” e fazer parcerias com restaurantes.

“Para divulgar ainda mais os produtos dos Açores vamos ter um preço de revenda para a restauração”, afirmou, acrescentando que já foram iniciados alguns contactos com os restaurantes, como são o exemplo de dois restaurantes da vizinhança que já se encontram associados com a 'Queijaria da Avó'.