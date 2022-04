'Lavradores' acolhe VII edição do Mercado do Chocolate

O Mercado dos Lavradores, prepara-se para acolher mais uma época festiva que se aproxima, a Páscoa. Nesse sentido, entre os dias 11 e 14 de Abril, decorrerá o já habitual evento, Mercado do Chocolate, mais concretamente a sua VII edição.

A iniciativa, que tem tido muita adesão nas edições anteriores, decorre, desta feita, no novo espaço destinado a Feiras e Eventos, no terraço do Mercado dos Lavradores.

O evento está dividido em 2 momentos. Um primeiro momento, nos dias 11, 12 e 13 de Abril, das 9 às 18 horas, com o já habitual Mercado do Chocolate, que conta, até ao momento, com 14 participantes. Aqui, vários produtos serão dados a conhecer aos nossos visitantes, onde o principal ingrediente é, naturalmente, o chocolate, bem como as tradicionais iguarias da época.

A acompanhar os três dias o Mercado do Chocolate, há a parceria com a Associação de Barmen da Madeira, que oferecerá aos visitantes, pequenas amostras de cocktais, utilizando para o efeito o rum da Madeira, o licor de café, natas, e, como não podia deixar de ser, o chocolate.

Um segundo momento, ocorrerá no dia 14 de Abril, pelas 9 horas, com a eleição do Melhor Bolo de chocolate do Funchal.

A iniciativa encontra-se dividida em duas categorias: amadora e profissional, havendo cabazes de compras para os três primeiros classificados, oferta dos comerciantes do Mercado dos Lavradores.

Este ano o júri do concurso é composto por quatro elementos, sendo que dois são profissionais na área da pastelaria/chocolataria, mais um representante da CMF e, por fim, um representante dos comerciantes do Mercado dos Lavradores.

O envolvimento dos comerciantes visa criar novas dinâmicas no Mercado dos Lavradores, torná-los parte integrante deste espaço, promovendo as suas marcas e produtos bem como contribuir para a valorização económica das suas actividades e do próprio Mercado dos Lavradores.

Neste sentido, foi solicitado aos comerciantes a sua participação e colaboração na atribuição dos prémios aos vencedores, através de cabazes quer com os produtos tradicionais deste mercado, tal como vouchers de desconto para a utilização nos s espaços dos lojistas.

Os Mercados Municipais contam, igualmente, com o apoio de parceiros estratégicos, como é o caso da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira e da Associação de Barmen da Madeira.

As inscrições, gratuitas, já decorrem, podendo consultar o site dos Mercados Municipais, https://mercados.funchal.pt/, ou as redes-sociais dos mesmos (@Mercados do Funchal) para mais informações e inscrição.