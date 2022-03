Binter liga a Madeira a Marrocos este Verão

A Binter vai lançar este Verão uma nova ligação aérea entre o Aeroporto Internacional da Madeira e Marraquexe, passando a operar sete rotas na Funchal.

Para este Verão, a Binter quase duplicou a sua programação com as rotas da Madeira, aumentando de quatro em 2021 para sete, com uma oferta superior aos 100.000 lugares, o que significa que ultrapassa o valor do ano anterior em 38%.

Os voos para Marrocos, fruto do trabalho conjunto entre a Binter e o Departamento Nacional de Turismo de Marrocos, terão lugar todas as quintas-feiras e domingos, a partir de 3 de Julho e até 25 de Setembro.

Durante esse período, um avião vai partir do aeroporto madeirense às 09h20, para aterrar no aeroporto de Marraquexe - Menara às 11h15. De lá descola às 17h35 horas um avião de regresso que vai pousar no Aeroporto Internacional da Madeira às 20 horas.

Os trajectos serão efectuados a bordo de um ATR-72, com capacidade para 72 passageiros, "nos quais se mantém o elevado nível de serviço aos passageiros da companhia aérea, com um menu de cortesia e uma moderna plataforma de entretenimento de bordo com grande variedade de conteúdos", indica a companhia.

Novas rotas e reforço das frequências com Canárias

A partir de Julho e até Setembro, a transportadora aérea Binter contará com três novas rotas com o arquipélago canário, as ilhas de Fuerteventura e Lanzarote, e com o aeroporto de Tenerife Sul.

Os voos com a ilha de Fuerteventura e Lanzarote, que têm início a 2 de Julho, serão feitos todos os sábados, enquanto que a ligação com Tenerife Sul será realizada às segundas e quartas-feiras, a partir de 4 de Julho.

Da mesma forma, a companhia também reforçará seus voos com a rota já operacional com Gran Canária durante os meses de julho e setembro, para que assim comece a operar ligações com a ilha todos os dias da semana.

Os voos com o aeroporto de Tenerife Norte continuarão como até agora, com ligações directas às terças-feiras e sábados, isso somado à nova rota com Tenerife Sul vai permitir uma frequência de 4 conexões por semana com a ilha.

Os bilhetes podem ser adquiridos através dos canais de venda habituais da companhia: www.binter.pt , atendimento no telefone 291 290 129 ou através das agências de viagens, onde poderá consultar as condições e os preços.